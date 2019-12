Un matrimonio italiano que llevaba 57 años juntos fallece con 10 minutos de diferencia

Cuando aquella mañana de diciembre Marcello Innocenti y Giovanna Perugi salieron de su casa en el pueblo de Montale, situado en la Toscana italiana, nunca imaginaron que sería la última de su vida.

Llevaban casados 57 años. Marcello tenía 87 años y Giovanna 86.

Según relata el periódico Il Tirreno, aquel día tenían una cita médica de rutina en el hospital de Pistoia. Marcello debía controlar su diabetes e iba a afrontar una pequeña intervención sin importancia. Tal como estaba previsto, una ambulancia pasó a recoger a Marcello, pero Giovanna decidió acompañarlo en el último momento.

Durante el viaje ella comenzó a sentirse mal. El enfermero que estaba a su lado se dio cuenta de que estaba sufriendo un infarto. Pararon la ambulancia, se iniciaron las maniobras de reanimación y avisaron a una segunda ambulancia con un médico a bordo.

Mientras tanto decidieron no decir nada de lo ocurrido a Marcello para que no influyera en la intervención que le iban a realizar y él pensó que su mujer estará esperándolo en la habitación donde le iban a ingresar. Un piso más abajo del mismo hospital, se estaba haciendo todo lo posible para salvar la vida de Giovanna. Como la situación no era buena, avisaron a los familiares.

Aquí es cuando sucedió lo que nadie se imaginaba. Marcello, mientras tanto, acababa de fallecer de un derrame cerebral. Sus hijos pidieron posteriormente que se le realizara un examen forense que confirmó el motivo de la muerte. Tan solo 10 minutos después, Giovanna fallecía por el infarto al corazón que acababa de sufrir.

Su hijo está convencido de que Marcello sintió que a su mujer le estaba ocurriendo algo. Ellos habían bromeado siempre con el tema asegurando que ambos querían ser los primeros en irse, para no dejar al otro sólo.

Ninguno hubiera podido afrontar la pérdida de su pareja y el destino quiso que se fueran con tan sólo 10 minutos de diferencia.