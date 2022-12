Más de 6.600 civiles muertos y ocho millones de desplazados: el balance de 300 días de guerra en Ucrania

Unos 100.000 soldados rusos y otros tantos ucranianos habían resultado heridos o muertos en estos 300 días de guerra en Ucrania, calculan en Estados Unidos. Más de 6.600 civiles han perdido la vida y ocho millones de ucranianos han abandonado sus hogares. Algunos de estos desplazados han regresado a sus casas, pero solo una pequeña parte. Rusia solo controla parcialmente las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Rusia estaría a estas alturas de la guerra diseñando una gran ofensiva en Ucrania que se pondría en marcha en febrero o primavera. En ese momento, estarían formados unos 150.000 reservistas de los 300.000 movilizados por Vladimir Putin en octubre. "Las fuerzas ucranianas están preparadas para rechazar una ofensiva rusa", según explica Pavlo Kukhta, exministro en funciones de Desarrollo Económico.

Todo esto mientras Rusia ha vuelto a atacar Ucrania con drones no tripulados. Un día en el que Vladímir Putin ha iniciado su visita a Bielorrusia, lo que ha despertado los temores de que este país vuelva a servir de base para una nueva ofensiva rusa a principios del próximo año. Ante la propagación de informaciones sobre la preparación de una nueva fase de las hostilidades, el Kremlin también se vio obligado a salir al paso. "Estas son especulaciones infundadas y absurdas", dijo este lunes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Bielorrusia en la guerra

Para mandar un mensaje tranquilizador, Minsk también anunció hoy el fin de los ejercicios sorpresa lanzados la semana pasada para verificar la capacidad combativa de las Fuerzas Armadas del país. Eso sí, en la delegación rusa que aterrizó en la capital bielorrusa a lo largo de la jornada de hoy están presentes tanto el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, quien sobrevoló el fin de semana el frente ucraniano en helicóptero e inspeccionó las posiciones de avanzada rusas en el campo de batalla, como el titular de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Se trata de la primera visita de Putin a la capital bielorrusa en los últimos tres años, quien realizó su anterior viaje a Minsk en diciembre de 2019. Además de la integración bilateral, los presidentes hablaron hoy de "la situación político-militar" de ambos países, sus "capacidades defensivas y de seguridad", así como las "medidas conjuntas de respuesta" a los retos que afrontan. Hasta ahora, Lukashenko se ha negado a que su Ejército participase en los combates en Ucrania.

En este sentido, en Ucrania siguen pensando en que podría llegar desde este país la próxima gran ofensiva. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, ha asegurado que Rusia no ha renunciado a hacerse con el control de Kiev ni a la idea de "destruir" Ucrania por completo. "Debemos estar preparados para cualquier cosa", ha dicho.

"Quiero que todos entendamos que no han renunciado a la idea de destruir nuestra nación. Si no tienen Kiev en sus manos, no tienen nada en sus manos, tenemos que entender eso", ha expresado Danilov, quien tampoco ha descartado que la nueva ofensiva rusa proceda de "Bielorrusia y otros territorios". "Pueden fortalecer sus posiciones. Entendemos que esto puede suceder. Además, no descartamos la posibilidad de que declaren una movilización general", ha afirmado Danilov en una entrevista para 'Ukrainian Pravda'.