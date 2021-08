Los Veintisiete debatirán mañana la respuesta de la UE a la llegada de refugiados desde Afganistán

Los ministros de Interior de la Unión Europea debatirán este miércoles en una reunión por videoconferencia la respuesta del bloque a la posible llegada de demandantes de asilo procedentes de Afganistán después de que los talibán se hicieran con el poder del país asiático el domingo con la toma de Kabul.

El encuentro virtual estaba previsto ya desde hace días y el único punto en el orden del día era abordar los flujos migratorios desde Bielorrusia a Lituania, pero la crisis humanitaria en Afganistán tras la victoria de los insurgentes ha obligado a incluir este tema en el orden del día.

Así, el Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, aprovecharán la ocasión para informar a los Veintisiete sobre las últimas novedades sobre el terreno, según ha confirmado este martes la Comisión Europea.

"Mañana, en la reunión de ministros de Interior ya prevista para discutir sobre Bielorrusia, el Alto Representante y la comisaria Johansson aprovecharán para informar sobre la situación más reciente en Afganistán", ha asegurado en una rueda de prensa un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Antes, representantes de los Estados miembros y de las instituciones europeas mantendrán una reunión a nivel de expertos este martes para evaluar "las consecuencias de la crisis" en Afganistán y "en particular" los flujos de refugiados derivados de la misma. Bruselas, no obstante, ha preferido no aportar más detalles sobre cuál será la respuesta de la UE a una posible llegada a Europa de migrantes procedentes del país asiático o confirmar si optará por brindar apoyo financiero a los países vecinos.

ALGUNOS ESTADOS HAN PEDIDO RESPUESTA COMÚN A LA UE

"Los acontecimientos se suceden según hablamos. Es extremadamente importante vigilar la situación y eso es lo que está haciendo la Comisión Europea. Y segundo, discutir con los socios involucrados", ha expresado el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer.

En este contexto, algunos Estados miembros ya han pedido a la UE que elabore una respuesta común. Por ejemplo, el Gobierno griego ha advertido de que no quiere convertirse de nuevo en la puerta de entrada hacia la UE, como ocurriese en la crisis migratoria de 2015.

"No queremos revivir lo que vivimos en 2015", ha dicho el ministro griego de Inmigración, Notis Mitakaris, quien ha defendido que la UE de una respuesta unida al desafío y ha defendido una política migratoria estricta pero justa.

EVACUACIÓN DEL PERSONAL DE LA UE

Por otro lado, Bruselas ha asegurado que su "prioridad" es garantizar la seguridad del personal que trabajaba para la delegación de la UE en Afganistán, incluida población local afgana, una tarea en la que trabaja "intensamente" aunque las condiciones sobre el terreno son "muy exigentes".

"Sobre el personal local y los ciudadanos afganos trabajando para la delegación de la UE, estamos comprometidos desde hace tiempo en asegurar su seguridad. Trabajamos muy intensamente y es nuestra prioridad ahora, salvar la vida de la gente que trabajaba para la delegación de la UE", ha asegurado el portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Peter Stano.

El portavoz ha precisado que Borrell ha mantenido durante las últimas horas contactos con el secretario general de la OTAN, Jens Stolternberg, y con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en los que el "foco" principal de las conversaciones han sido el operativo de evacuación.

Sin embargo, Stano ha subrayado que la UE no dará detalles de dicha operación por razones de seguridad, y eso incluye cuestiones como el número de personas implicadas o el tiempo en el que se prevé completar el procedimiento.

"Se trata de una operación muy sensible. Por supuesto, debido a razones de seguridad, no compartiremos por el momento los detalles", ha zanjado, para después insistir en que muchas de las "variables" sobre el terreno son "impredecibles" y se está trabajando en un entorno "muy complicado y cambiante".