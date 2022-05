Los ministros de Exteriores de España y Portugal, seguros de que UE cortará con el gas ruso "con plazos"

Los ministros de Exteriores de España y Portugal, José Manuel Albares y Joao Gomes Cravinho, han coincidido en que la UE aprobará sanciones contra el gas y el petróleo ruso aunque para ello sea necesario establecer plazos que permitan a los socios europeos solventar sus problemas de dependencia.



“El debate no es tanto si tomar o no a medidas contra las importaciones, como si son necesarios plazos” para solventar los “problemas de algunos socios”, ha explicado Albares este lunes en rueda de prensa conjunta tras reunirse con Gomez Cravinho.



Según el portugués, “la unidad europea continúa, pero debemos poner en equilibrio no permitir que Putin siga financiando su guerra con fondos europeos, pero tampoco desestabilizar a estados europeos”.



Para ambos, lo fundamental es mantener la unidad europea en las reacciones a la invasión rusa, por lo que es necesario reconocer que "hay impactos asimétricos y debemos encontrar soluciones”.



Tanto Albares como Gomez Cravinho han señalado la posibilidad de que España y Portugal sirvan de núcleo de regasificación y distribución de gas importado de otros países, aunque para ello antes será necesario hacer realidad las interconexiones a las que se opone Francia desde hace años.



Para ambos países, dejar de importar gas o petroleo rusos “no seria un problema”, pero si la intención es mantener la unidad europea en la respuesta a Rusia “debemos trabajar con otros socios, no por divergencias, sino por problemas técnicos”, ha planteado el ministro portugués.



Ambos ministros han subrayado su gran sintonía y la solidez y profundidad de las relaciones hispano-portuguesas, que han acordado fortalecer “aún más”.