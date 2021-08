Los líderes del G7 se reunirán el próximo martes para discutir la situación en Afganistán

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha convocado a los líderes del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos) a un encuentro el próximo martes para discutir la situación en Afganistán tras la victoria de los talibanes.

"Es vital que la comunidad internacional trabaje unida para garantizar evacuaciones seguras, prevenir una crisis humanitaria y apoyar al pueblo afgano para asegurar los logros de los últimos 20 años", ha hecho saber en su cuenta de Twitter. En las últimas horas, Reino Unido ha solicitado a Estados Unidos que amplíe el periodo de evacuaciones en la capital afgana, Kabul, dada la imposibilidad de completar la tarea antes de la fecha final de la retirada de tropas estadounidenses el 31 de agosto.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.