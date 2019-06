Los enfrentamientos de Trump con May que han hecho que apueste por su máximo rival como sucesor

La llegada de Trump a Reino Unido está marcada por la polémica. Las relaciones entre EEUU y Reino Unido no son lo que eran y en estos últimos años se están haciendo notar las diferencias entre los máximos dirigentes de ambos países. Trump y May han chocado con frecuencia en cuestiones claves, como la inmigración, el comercio o el pacto nuclear, y el dirigente estadounidense no se ha cortado en criticar la estrategia de May ante el Brexit.

En contra de May

En los últimos años, Trump y May han seguido direcciones opuestas en asuntos internacionales. En cuanto a la inmigración, el presidente estadounidense dijo que Gran Bretaña está “perdiendo su cultura” por culpa de la inmigración y lamentó que se permitiese que entrasen millones y millones de personas en Europa.

Otro de los puntos en los que han chocado fue en las relaciones con Huawei. A finales de abril, en medio del veto estadounidense, el Gobierno británico aprobó que la empresa china construyese las infraestructuras necesarias para establecer una red de 5G en la capital británica. Una medida que desoía las advertencias del Gobierno estadounidense de no comerciar con la empresa china.

El Gobierno británico también se mostró en el lado opuesto a EEUU cuando Trump decidió volver a las sanciones a Irán por, según él, no cumplir el pacto nuclear. Esta decisión fue tomada unilateralmente por Trump mientras que Reino Unido, Alemania y Francia trataban de presionarle para que no lo hiciese.

Todo esto llevó a que Trump criticase recientemente a May en una entrevista con The Sun, en las que dijo que el enfoque de May de mantener algunos lazos con la Unión Europea afectaría “al comercio con Estados Unidos, desafortunadamente, de manera negativa”. Ya el año pasado Trump criticó las negociaciones de May para llegar a un acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El estadounidense dijo que May “había tomado el sentido opuesto” de lo que él le había recomendado para la negociación con la UE.

Boris Johnson

Trump, que es consciente de que no va a tener mucho más contacto con May y no le importa romper relaciones con ella, está ya postulando a candidatos que sean de su agrado para el puesto de Primer Ministro británico. El principal nombre es el de Boris Johnson, al igual que en las encuestas. En la misma entrevista con el periódico británico The Sun, Trump afirmó que sería un “excelente líder” y que “es un hombre con mucho talento”.

Johnson, que es amigo de Trump, es partidario de una negociación más dura con la UE y, si es necesario, abandonarla sin acuerdo. Como Trump, el político del Partido Conservador polariza a la opinión pública, es uno de los políticos más queridos y más odiados. El conservador es partidario de establecer un nuevo pacto con Estados Unidos, para así reducir las consecuencias del Brexit, y probablemente seguiría los pasos de EEUU en las cuestiones internacionales, como la guerra comercial con China.

Aún así, Boris Johnson no es exactamente como Trump y podrían tener enfrentamientos en el futuro. Por ejemplo, cuando era el ministro de Exteriores británico defendió en un programa de televisión la eficacia del pacto y criticó la decisión de Trump de abandonarlo.