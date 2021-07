El 83 % de los casos de covid-19 en EEUU son de la variante Delta

La variante delta representa ya el 83 % de los casos secuenciados de covid-19 en Estados Unidos, un "aumento drástico" en pocos días que coincide con un auge en las muertes por coronavirus de casi el 48 % en la última semana en el país. Las cifras las proporcionó este martes la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, durante una audiencia ante el comité de Salud del Senado estadounidense.



"El CDC calcula que la variante delta representa ahora el 83 % de los casos secuenciados. Este es un aumento drástico respecto al 50 % (registrado) la semana del 3 de julio", alertó Walensky.



En las zonas del país donde las tasas de vacunación son menores, "el porcentaje" de casos de la variante delta, más contagiosa y detectada por primera vez en la India, "es todavía superior" a ese 83 %, agregó.

La funcionaria recordó que, en esas zonas del país con menos vacunados, "los contagios y hospitalizaciones están volviendo a subir", y en la última semana se ha registrado una media de 239 muertes al día, "un aumento de casi el 48 % respecto a la semana anterior".



"Lo más descorazonador es que la mayoría de estas muertes podrían prevenirse con una simple vacuna, que es segura y está disponible", recalcó.



Walensky lamentó que "en casi dos tercios de los condados" de Estados Unidos, menos del 40 % de los residentes estén vacunados, y dijo que eso "permite la rápida expansión de la variante delta, altamente contagiosa".

La semana pasada, Walensky advirtió de que la de Estados Unidos se estaba convirtiendo en una "pandemia de personas no vacunadas", ya que el 99 % de quienes han muerto por covid-19 en el país en las últimas semanas no habían recibido esa protección.



El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está muy preocupado por el efecto que está teniendo la desinformación sobre las vacunas en internet, y ha recriminado duramente a la red social Facebook de que no haga más para atajar ese problema.

Los contagios diarios de covid-19 aumentaron el 69 % la última semana en Estados Unidos respecto a la semana anterior, según el CDC, mientras que menos del 57 % de los mayores de 12 años en el país han recibido la pauta completa de las vacunas.