Kim Jong Un viajará próximamente a Seúl

Los líderes de las dos Coreas han firmado este miércoles una declaración conjunta que recoge los resultados de su cumbre mantenida en Pionyang y que promete tener un peso importante para el futuro del diálogo sobre desnuclearización entre el régimen norcoreano y Washington.

Además de este documento, cuyo contenido por el momento se desconoce, los titulares de Defensa de los dos países, técnicamente aún en guerra, han firmado también un acuerdo para reducir la tensión militar en zonas fronterizas, según ha informado en Seúl un portavoz de la oficina presidencial surcoreana.

El líder de Corea del Norte ha afirmado tener en mente visitar Seúl en próximas fechas.

North Korean leader Kim Jong Un says he will make a trip to Seoul ‘in the near future’ in what would be the first such visit since the partition of the Korean Peninsula decades ago pic.twitter.com/XAi4WvrRoU