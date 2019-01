Las "perlas" de Torra en su "visita de Estado" a EE.UU.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha mantenido varios encuentros con empresas tecnológicas de Silicon Valley, California, en los que ha promocionado a Cataluña como destino para atraer inversiones.

Torra se encuentra estos días de viaje por Estados Unidos, donde el domingo se reunió con el alcalde de la capital de Idaho, Boise, el demócrata de herencia vasca Dave Bieter, y el lunes ofreció una charla sobre el proceso de autodeterminación de Cataluña en el Instituto Martin Luther King Jr., afiliado a la Universidad de Stanford.

El president de la Generalitat ha dicho que: "Es necesario que la comunidad internacional actúe y haga de mediadora ante la regresión democrática del Estado español. La 'República Catalana' es la única manera de recuperar nuestros derechos civiles".

"Si España es realmente un estado democrático, debe escuchar las exigencias de Cataluña", ha comentado Torrala Universidad de Stanford.

President @QuimTorraiPla at @Stanford: "If Spain is really a democratic state it should listen to the demands of Catalonia. And also those of @amnesty, @PENamerican, @hrw, the @omctorg or the @NobelPrize winners that demand to end repression”. pic.twitter.com/6JcdE7ZPGv