Las incendiarias acusaciones de Trump a Hollywood por su "violencia" y "racismo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró hoy que Hollywood es "racista" y, en una aparente alusión a la polémica película "The Hunt", dijo que ese filme está "hecho para causar caos".

"¡El Hollywood liberal es racista en el nivel más alto, y con mucho enfado y odio! Les gusta llamarse elite, pero no son elite", manifestó Trump en Twitter.

"La película que va a estrenarse está hecha para causar caos. Crean su propia violencia y luego tratan de echar la culpa a otros. Ellos son verdaderos racistas, y son muy malos para nuestro país", añadió.

....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country!