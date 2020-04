Las 5 frases con las que líderes mundiales se “burlaban” de la pandemia por el coronavirus

Son muchos los ejemplos de líderes de países que han tenido que cambiar de estrategia o de discurso al observar de primera mano cómo crecían ingentemente los casos dentro de sus fronteras. Una enfermedad que ya suma más de 1,5 millones de contagiados alrededor del mundo, según los últimos datos que se actualizan a diario. Frente a esta expansión, la Unión Europea ha cerrado sus fronteras hasta el próximo 17 de abril y más de 85 países han prohibido la entrada de viajeros procedentes de lugares como Italia o España.

No obstante, cuando todavía no existían un número elevado de casos alrededor del mundo…mandatarios muy importantes le quitaban importancia al virus. Estos son algunos de ellos.

El primer ministro británico aseguró a través de una rueda de prensa el pasado 3 de marzo que él no estaba preocupado por darle la mano a la gente. Y todo, en un momento en el que el coronavirus empezaba a abrirse paso en Reino Unido. Poco más tarde se aclaró que Johnson sólo se había dado la mano con el personal médico del hospital, pero aún así el comentario generó muchas críticas. De manera sutil, por aquellas fechas… recomendaba a la gente un lavado concienzudo de manos.

PM @BorisJohnson on what we can do to protect ourselves from coronavirus. pic.twitter.com/9WerCySjcw

Quién le iba a decir a Johnson que sólo un mes más tarde iba a estar en la UCI con síntomas latentes por coronavirus y enfermo.

Rescatamos unas declaraciones del 22 de enero. Dos días después de que se informara del primer caso de coronavirus en Estados Unidos, Trump dijo en una entrevista que “es sólo una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo va a estar bien”. Además, agradecía la labor realizada desde este país.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!