El ladrón alemán que no quiere salir de la cárcel

“Soy un ladrón de bancos, por favor déjeme entrar”. Estas son las palabras que Robert R., de 64 años, decía tras pulsar el timbre de la prisión de Aquisgrán, de la que había sido expulsado contra su voluntad. En 2002 fue condenado a 9 años de prisión por el Tribunal Regional de Düsseldorf y cumplió íntegramente su pena en una celda individual de 13 metros cuadrados, con televisión, equipo de música y una biblioteca de 60 libros. Además disfrutaba del uso común del comedor, la sala de juegos y el gimnasio, junto al resto de los presos, y con los años había accedido al tercer grado penitenciario, que le permite salidas diarias. Incluso se había echado novia.

“Fuera no tengo trabajo, no cobro paro, no tengo seguro médico… mientras que en prisión dispongo de la atención médica que necesite. A mi edad ya no voy a encontrar trabajo y con las ayudas sociales Hartz IV no voy a poder mantenerme”, ha explicado en una entrevista con Bild Zeitung en la que explica su empeño por volver a la cárcel y declara, convencido: “no quiero ser libre”.

Desde 2013 lleva aplazando su salida, alegando que se verá abocado a volver a delinquir. Tras un estudio pormenorizado de su caso, sin precedentes, las autoridades penitenciarias decidieron trasladarlo a la prisión de Werl, de la que finalmente fue expulsado el pasado mes de mayo. Se fue a vivir con su novia temporalmente y consultó con un abogado, después de lo cual hizo la maleta y se volvió a presentar en la cárcel para solicitar la readmisión en virtud del Artículo 61 de la Ley de Garantía de Depósitos de Seguridad Renania Norte- Westfalia. De acuerdo con el texto, los alojamientos anteriores pueden reanudarse "si el objetivo del procedimiento anterior está en riesgo". Robert está dispuesto a todo para recuperar su vida en prisión y, si es necesario, reincidirá. “Ya no sé cómo convencerlos, si es necesario volveré a robar un banco”.