Johnson, eufórico, dice vivir “en la mejor democracia del mundo” ante la perspectiva de mayoría absoluta

El primer ministro británico y líder conservador, Boris Johnson, dijo hoy que vive en "la mejor democracia del mundo" al expresar su agradecimiento a los que le votaron en las elecciones generales del Reino Unido celebradas este jueves.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq