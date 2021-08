'Ida' toca tierra en Luisiana con vientos de más de 240 kilómetros por hora

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) ha informado de que el huracán de categoría 4 'Ida' ha tocado tierra en Luisiana con vientos de 241 kilómetros por hora.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, el NHC ha tildado a 'Ida' de huracán "extremadamente peligroso" y ha detallado que ha tocado tierra cerca de Port Fourchon.

Previamente, el NHC había lanzado una alerta sobre el peligro de marejada, inundaciones y daños por vendaval tras la llegada del huracán 'Ida', que fue ha ido cobrando fuerza en las últimas horas, a la costa norte del golfo de México.

1155 AM CDT: #Ida made landfall as an extremely dangerous category 4 hurricane near Port Fourchon, Louisiana, with maximum sustained winds of 150 mph and a minimum central pressure of 930 mb (27.46 inches) https://t.co/tW4KeFW0gBpic.twitter.com/iHdKMGk0tq