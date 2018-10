El huracán Michael se ha convertido en un ciclón de fuerza mayor, con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (195 km/h), horas antes de que impacte contra la costa nororeste de Florida, ha alertado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Michael se ha fortalecido en las últimas horas y ya tiene categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5) mientras se dirige con rumbo norte hacia la costa de Florida, de la que se encuentra a unas 235 millas (375 kilómetros).

Trump ha alertado de la intensidad del huracán Michael en un mensaje en Twitter, en el que avisaba de que este ciclón es mayor que Florence, que el mes pasado causó la muerte de más de una treintena de personas en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.



FLORIDA - It is imperative that you heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! #HurricaneMichael https://t.co/VP6PBXfzm9 pic.twitter.com/aKmaDNgZve