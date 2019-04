Un hombre disfrazado de Batman acude a ayudar a unos policías en un altercado doméstico

Los agentes de la policía local de Kelowna, en Canadá, se llevaron una sorpresa mayúscula cuando acudieron a la llamada de un altercado doméstico y, mientras trataban de solucionarlo, uno de los superhéroes más reconocibles de los tebeos americanos aparece para ofrecer su ayuda. Un hombre disfrazado de Batman decidió acercarse a unos policías que habían acudido a la llamada de auxilio en un hogar.

Los agentes no dudaron en echar de la zona acordonada al peculiar héroe y continuar con sus investigaciones para que el suceso terminase de una manera rápida y eficaz. Esta acción 'bélica' fue transmitida por Twitter con un vídeo a través de la cuenta de Melissa Parent, una vecina de la zona y que en poco minutos viralizó la historia. Tal y como se ve en el vídeo, el 'Batman de Okanagan' fue expulsado de la zona en poco segundos.

Batman—alive and well in Kelowna, BC����

�� Melissa Parent pic.twitter.com/Qzi1yaF252