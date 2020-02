Un hombre crea un 'atasco' en Google Maps juntando muchos móviles en un carrito

Seguro que te has preguntado alguna vez cómo es posible que la aplicación Google Maps siga en tiempo real el tráfico en las calles de las diferentes ciudades del mundo. Es lo que quería saber el artista alemán Simon Weckert, que decidió hacer un experimento para comprobar cómo funciona la famosa app.

Weckert reunió 99 móviles de segunda mano y buscó en todos alguna dirección en el centro de la ciudad de Berlín. Después, juntó todos los teléfonos en un carrito y comenzó a arrastrarlo por la ciudad.

99 smartphones are transported in a handcart to generate virtual traffic jam in Google Maps. Through this activity, it is possible to turn a green street red which has an impact in the physical world by navigating cars on another route! #googlemapshacks https://t.co/3gixMxopE6 pic.twitter.com/6KcMm1XgAF