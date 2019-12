La histórica hazaña de una astronauta que acaba de conseguir algo nunca visto

La astronauta estadounidense de la NASA Christina Koch se convirtió hoy en la mujer que más tiempo ha estado en el espacio, 289 días consecutivos, y estableció así un nuevo récord histórico.

Koch, de 40 años, llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI) el pasado 14 de marzo, por lo que este sábado superó la marca establecida por su compatriota Peggy Whitson, quien estuvo 288 días consecutivos en órbita.

"Es algo maravilloso para la ciencia. Vemos otro aspecto sobre cómo el cuerpo humano está afectado por la microgravedad a largo plazo, y eso es algo realmente importante para el avance de nuestra futura misión a la Luna y Marte", explicó en entrevista con la CNN desde la Estación Espacial Internacional. "Hagan lo que les asuste. Todo el mundo debería pensar acerca de lo que les intriga y les atrae. Esas cosas pueden dar un poco de miedo al principio, pero normalmente significan que estás interesada", subrayó.

Although astronauts aboard the International Space Station are spending the holidays apart from their families, they have the holiday spirit — and some of the most important festive supplies. �� Seasons greetings @Astro_Luca , @Astro_Christina , @Astro_Jessica and @AstroDrewMorgan ! pic.twitter.com/vrsfZQEoTK

Su regreso a la Tierra está previsto para febrero de 2020, con lo que se quedará por ligeramente por debajo del máximo registrado hasta ahora por un astronauta de la NASA de 340 días en el espacio, Scott Kelly.

El récord total de permanencia de un astronauta en el espacio fue establecido en 1995 por el ruso Valery Polyakov con 438 días.

No es el primer récord que rompe Koch, ya que en octubre de este año llevó a cabo junto a su compañera Jessica Meir la primera caminata espacial de un equipo solo de mujeres, y que se prolongó durante más de 7 horas.

The world’s reaction was as humbling as its views. Inspired that a day doing our job could mean the honor of conducting the first #AllWomanSpacewalk, here is a glimpse of that moment and what it meant to us.https://t.co/F68YBtfXQF pic.twitter.com/1fbmFuQrC3