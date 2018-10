La historia de Charity Lee: su hijo de 13 años mató a su hija de 4

Charity Lee estaba en su trabajo de camarera en Abilene, Texas, el 5 de febrero de 2007, cuando la policía llegó para decirle que su hija Ella, de cuatro años, estaba muerta. La niña había sido apuñalada 17 veces por su hermano, Paris.

Esta es la historia de Charity Lee, según recoge el diario ABC. Ahora Lee ha contado en una entrevista a The New York Post que ha perdonado a su hijo, que se encuentra en una prisión de Texas, donde está condenado a 40 años de cárcel.

Paris cogió un cuchillo y apuñaló a su hermana hasta la muerte, llamó a emergencias y reconoció ser el asesino.

Un asesinato que cometió por venganza. Una venganza con su madre, Charity, que había recaído en la droga. Aunque Paris optó por dejarla viva. "La razón por la que me dejó vivir fue porque después de matar a Ella se dio cuenta de que yo sufriría por más tiempo si me dejaba viva", cuenta ahora la madre de Paris, a quien visita viajando desde Georgia a pesar de todo. "Pero mi amor es incondicional. Yo nunca, nunca, en ningún momento he dejado de amar a mi hijo", dice Charity.