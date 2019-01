Guaidó anuncia dos grandes manifestaciones y EE.UU. advierte a Maduro si usa la violencia

El proclamado presidente interino de Venezuela y máximo responsable de la Asamblea Nacional legislativa de ese país, Juan Guaidó, ha anunciado en Twitter que la oposición a Nicolás Maduro prepara dos "grandes movilizaciones" esta semana.

Guaidó ha explicado que la primera de ellas tendrá lugar el miércoles, entre las 12.00 y las 14.00 horas (17.00 y 19.00 horas en España), cuyo objetivo es exigir a las Fuerzas Armadas para que se "pongan del lado del pueblo de Venezuela" en esta crisis política, y, al mismo tiempo, presentándoles la "ley de amnistía".

Por otro lado, el sábado el autoproclamado presidente venezolano ha anunciado una "gran movilización nacional e internacional", haciéndola coincidir con las horas previas al plazo dado por la Unión Europea para que Nicolás Maduro convoque elecciones. La meta de esta protesta es el cese de la "usurpación" del gobierno chavista, la consolidación del gobierno "de transición" y la convocatoria de esos comicios libres.

EE.UU. endurece su discurso

Uno de los países que apoya la proclamación de Guaidó es Estados Unidos, que este domingo ha endurecido su discurso contra Nicolás Maduro.

El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump ha advertido al dirigente venezolano con una "respuesta significativa" si recurre a la violencia contra la oposición venezolana o el personal diplomático estadounidense en Caracas, y confirmó que no planea cerrar su embajada en la capital del país sudamericano.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2