La gestión del coronavirus podría 'embarrar' la carrera de Trump por perpetuarse en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció los viajes al país tras la muerte este pasado sábado del primer paciente por coronavirus en el país, al prohibir la entrada de todos aquellos que hayan visitado Irán en los últimos 14 días y no descartó restringir el acceso también por la frontera con México. Trump aseguró que por entonces había 22 pacientes detectados por el sistema sanitario en EE.UU., cuatro de ellos están "muy enfermos" y 15 se han recuperado por completo o están en diferentes fases de su sanación, por lo que se les permitió regresar a sus hogares.

Ante la actual situación, el vicepresidente, Mike Pence, nombrado por Trump máximo responsable de las operaciones para controlar la expansión del virus, pidió calma y aseguró que el "ciudadano promedio" no debe preocuparse y salir a comprar máscaras debido al coronavirus. En este sentido, las autoridades sanitarias aseguraron que en estos momentos el riesgo de epidemia es "bajo", aunque reconocieron que es una situación que puede "cambiar rápidamente". Por ello, Pence recomendó no visitar zonas de Italia y Corea donde hay brotes de esta enfermedad, y los "viajes no esenciales" a Irán y China.

Por su parte, y en contraposición con lo especificado por Pence, el gobernador de Washington, Jay Inslee, declaró el estado de emergencia en la región en respuesta a los nuevos casos de COVID-19, ordenando a las agencias estatales que usen todos los recursos necesarios para prepararse y responder al brote. "Esto nos permitirá obtener los recursos que necesitamos", dijo Inslee. "Este es un momento para tomar medidas proactivas de sentido común para garantizar la salud y la seguridad de quienes viven en el estado de Washington, donde se diagnosticó el primer caso de coronavirus en EE.UU. el pasado 21 de enero".

Asimismo, la importante cadena farmacéutica CVS reconoció este lunes "la escasez temporal" en muchas de sus tiendas de mascarillas sanitarias y líquido desinfectante para manos debido a la gran demanda provocada por la expansión del coronavirus en Estados Unidos. "Estamos experimentando una mayor demanda de los consumidores por cierto tipo de productos", aseguró en un mensaje escrito una portavoz de la cadena, interrogada respecto a la desaparición de mascarillas y líquidos desinfectantes de manos en varias farmacias de los barrios neoyorquinos de Queens y Manhattan.

Esta situación de incertidumbre y de opacidad de información está afectando negativamente ya a la economía estadounidense. De hecho, el parqué estadounidense, que al principio se había mantenido indiferente a la preocupación del coronavirus, cedió un 10% de su valor cuando la enfermedad se propagó a Irán, Italia y Corea del Sur. Así, el coronavirus amenaza con descarrilar la poderosa confianza económica de la Administración Trump y 'ensuciar' el camino de este hacia su renovación como presidente norteamericano.

Mientras tanto, la Reserva Federal ha declarado estar dispuesta a recortar los tipos de interés para contrarrestar estos efectos y estimular la economía. En la misma línea, la preocupación de fondo es que el miedo afecte la confianza del consumidor, que ya ha caído durante cinco días consecutivos.

En este contexto, Trump está viendo obstaculizada su campaña electoral ante el descrédito de muchos americanos que rechazan lalfalta de información y las contradicciones en torno al coronavirus y su gestión en el país, y la fuerte agitación que está causando en las cotizaciones de su parqué.