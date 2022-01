El gasoducto Nord Stream 2: el arma de doble filo clave en el conflicto entre Rusia y la OTAN

La crisis entre Rusia y Ucrania por la posible invasión de las fuerzas del Kremlin en su país vecino va un poco más allá y también está afectando directamente al gaseoducto Nord Stream 2, un proyecto que busca transportar el gas de Rusia directamente a Alemania sin necesidad de pasar por Ucrania. Este túnel energético se ha abierto hueco en las conversaciones y Estados Unidos ya amenaza con imponer sanciones a Moscú si se produce el ataque.

El gaseoducto submarino se ha convertido en un arma en una guerra ya denominada como "híbrida", en la que entran en juego otros factores más allá de las armas, desde los ciberataques hasta la propaganda y las 'fake news' que influyen directamente en la población.

EFE/Clemens Bilan





¿Cuál es el papel del Nord Stream 2 en la crisis de Rusia y Ucrania?

El gaseoducto marino, de una longitud total de 1.200 kilómetros, se terminó de construir en septiembre del año pasado pero todavía no está operativo. No obstante, ya se ha convertido en un arma de doble filo que ha asomado la cabeza en el conflicto entre Rusia y Occidente.

"Todo lo relacionado con el gaseoducto ha sido una victoria para Rusia", aseguró Kristine Berzina, miembro del German Marshall Fund of the United States, a la CNN. "Dado que el objetivo de Rusia es dividir a todo el mundo, si buscan romper la unidad en la Unión Europea y en la OTAN, este oleoducto ha sido un recipiente maravilloso", añadió.

Si bien es cierto que Rusia ha negado utilizar la energía para presionar a Europa, lo que sí está claro es que el suministro del gas es fundamental y depende, en gran parte, de la producción rusa. De hecho, Estados Unidos y Europa ya están preparados para la posibilidad de que Rusia, a pesar de sus negaciones, pueda utilizar precisamente el gas como una respuesta agresiva a las posibles sanciones en el caso de una invasión a Ucrania.

Desde Estados Unidos, por otro lado, aseguran que "si Rusia invade Ucrania, de una u otra forma, el NS2 no avanzará", aseguró el Departamento de Estado de Estados Unidos. En Alemania, no obstante, ya han adelantado que "nada estará fuera de la mesa, incluido el Nord Stream 2".

EFE/Clemens Bilan



El gas, en esta "guerra híbrida" de Putin, ha adoptado el papel de un arma del doble filo. Si bien es cierto que Alemania puede presionar a Rusia con no comprarle gas, el Kremlin podría reducir sus exportaciones, como el gaseoducto Yamal.

En otras palabras: Putin no solo ha conseguido abrir una brecha entre Rusia y Occidente, sino también pequeñas heridas en el seno de la OTAN. Washington tiene claro que va a utilizar el Nord Stream 2 como arma de presión. Mientras no fluya el gas, Rusia no contará con los beneficios del mismo. No obstante, Alemania depende de esta energía, lo que la convierte en dependiente del gas de Moscú. De hecho, el Kremlin asegura que el NS2 beneficia a todos los consumidores europeos y que su puesta en marcha conseguiría reducir el precio del gas en Europa.

Ahora, con Estados Unidos utilizando el gaseoducto como si fuera un as bajo la manga, Alemania y Rusia se encuentran en una encrucijada. Como decimos, una guerra estratégica perfectamente calculada por Putin, que no solo ha conseguido romper con Occidente, sino que también podría estar abriendo pequeñas heridas entre los Aliados. Lo que está claro es que en este conflicto, las armas han quedado a un lado, y el gas se ha convertido en una de las principales herramientas de Moscú para presionar a Europa.