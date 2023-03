Feijóo califica de "bueno para el país" el viaje del presidente a China

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este viernes que la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la segunda economía del mundo, China, "siempre es bueno para el país" con el fin de avanzar en acuerdos comerciales, culturales y turísticos.

Tras recorrer una fábrica de calzado en Elche (Alicante), Pikolinos, junto al líder del PPCV, Carlos Mazón, y al candidato a la alcaldía ilicitana, Pablo Ruz, Feijóo ha sido preguntado por los periodistas por el viaje de Sánchez a China y ha asegurado que "siempre es positivo" cuando los presidentes del Gobierno han viajado al gigante asiático o cuando han sido anfitriones del presidente chino, como ha recordado que ocurrió durante la etapa del popular Mariano Rajoy.

"Visitar a la segunda economía del mundo, junto a Estados Unidos, siempre es bueno para el país" porque "avanzar en acuerdos comerciales, culturales y turísticos es positivo".

Sin embargo, a continuación se ha referido a la inauguración, precisamente el pasado lunes en la cercana ciudad de Alicante, de una exposición en el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) con siete figuras originales de los Guerreros de Xi'an y la presencia del ministro chino de Cultura y Turismo, Hu Heping, aunque sin la asistencia de ministros ni del president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig.

"Sí me sorprende en el ámbito cultural que habiendo estado el ministro de Cultura (Hu Heping) a Alicante a la exposición de los Guerreros de Xi'an, no haya venido ni el ministro de Cultura español ni las autoridades autonómicas ni el presidente del Gobierno", ha relatado Feijóo antes de apostillar que desea que "ese desprecio a la cultura china no se lo tendrán en cuenta", en referencia a Sánchez.

A la inauguración del MARQ asistieron, además del ministro chino, el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, el referido Mazón, el alcalde anfitrión, Luis Barcala, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Araceli Poblador, y la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Más, entre otros.