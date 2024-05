Feijóo anuncia a Dolors Montserrat como cabeza de lista para las elecciones europeas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que Dolors Montserrat será la cabeza de lista del PP en las elecciones europeas, un puesto en el que repite tras encabezar también la candidatura del PP en los comicios europeos de 2019.



El líder del PP ha anunciado que Montserrat será la número uno de la lista en un acto en Figueres (Girona), frente al Museo Dalí, que ha compartido con la eurodiputada catalana.



"Tenemos el honor de poder presentar a una catalana, catalana hasta la médula. Catalana triple porque es Dolors Montserrat Montserrat, por tanto, catalana hasta su médula", ha reivindicado Feijóo, que destacado además que Montserrat ha "desvelado también las mentiras del sanchismo en el Parlamento de Europa".



Montserrat ha intervenido tras su jefe de filas y ha subrayado que su candidatura buscará "defender a los españoles en Europa", con la que enviar "un mensaje fuerte", que consiste en "que España no avala las vergüenzas de Sánchez".



"Lo que vamos a defender es que no vamos a dar privilegios a prófugos que lo único que quieren es continuar en el poder, como Puigdemont y Sánchez", ha manifestado la cabeza de lista del PP a europeas.



Además, ha añadido que su formación ha conseguido en el Parlamento Europeo que "las amnistías por corrupción no se puedan hacer", y el haber "levantado la inmunidad a Puigdemont, que ahora es el socio de Illa y de Sánchez".



A falta de que se conozca la candidatura completa del PP, en los últimos días se ha desvelado un goteo de nombres de la lista, que cierra el filósofo Fernando Savater, y que incluye a tres eurodiputados de Ciudadanos, Adrián Vázquez, Susana Solís y Eva Poptcheva.



Según indican fuentes de Génova, también forman parte de la lista europea el exembajador ante la OTAN Nicolás Pascual de la Parte, Fernando Navarrete, ex jefe de gabinete del presidente del Banco de España, y los diputados de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid Raúl de la Hoz y Alma Ezcurra, respectivamente.