Europa rechaza a Nicolás Maduro pero no termina de reconocer a Juan Guiaró

Después de la reacción de medio mundo y de los presidentes de varias instituciones europeas como Donald Tusk o Antonio Tajani, el Ejecutivo Comunitario no tenía más remedio que valorar los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Venezuela. La Comisión Europea ha querido ser algo más prudente que otras Instituciones como el Consejo o el Parlamento. La Alta Representante para la política exterior ha mostrado a través de un comunicado todo su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, no obstante, no reconoce a Juan Guairó como nuevo presidente del país.

Federica Mogherini pide que se inicie cuanto antes el proceso necesario que termine en unas elecciones libres y creíbles.

Es importante recordar que la Unión Europea no reconoce gobiernos, solo reconoce estados. Por lo tanto no llama la atención que no acabe de posicionarse sobre la proclamación de Juan Guairó como nuevo presidente interino de Venezuela.

Bruselas ha querido mostrar con este comunicado cierta prudencia a diferencia del resto de instituciones europeas. El Presidente del Consejo que representa a los 28 países de la Unión Europea, Donald Tusk, ha dicho que “a diferencia de Nicolás Maduro, la Asamblea parlamentaria, incluyendo a Juan Guaidó, tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos". Además, ha recordado que “espera que "todos en Europa se unan en apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela".

Por su parte el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha dejado claro que “contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene legitimidad democrática. Se debe respetar las manifestaciones y la libertad de expresión de un pueblo que está harto de pasar hambre y sufrir los abusos de Maduro”.