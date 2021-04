Europa confía en que el 70 % de la población adulta esté vacunada en julio, dos meses antes de lo previsto

La campaña de vacunación en la Unión Europea comenzó el pasado 27 de Diciembre y durante los primeros meses se han podido ver las dificultades del proceso. Los retrasos en las entregas y los problemas de producción han llegado a poner en duda la estrategia de vacunación de la Unión Europea.

Una situación que ha cambiado en las últimas semanas. Se están produciendo más vacunas y lo que es más importante están llegando muchas más a los diferentes países Europeos.

La Presidenta de la Comisión Europea ha dicho que hasta la fecha han llegado 150 millones de vacunas. Además, "confía en que tengamos las dosis suficientes para vacunar al 70 por ciento de la población de la Unión Europea ya en Julio", es decir dos meses antes de lo previsto.

La Presidenta Úrsula von der Leyen asegura que el ritmo de producción de vacunas es mucho más alto que hace dos meses por eso cree que este objetivo es perfectamente alcanzable. Es importante recordar que hasta el momento la Comisión Europea siempre ha defendido que el objetivo de vacunar al 70 por ciento de la población adulta europea llegaría en el mes de Septiembre.

Desde la Comisión Europea también reconocen que en estos momentos siguen trabajando en un nuevo contrato con Pzifer para comprar 1.800 millones de vacunas de cara a los próximos dos años.

El objetivo de este contrato es conseguir las vacunas necesarias para alargar la inmunidad de la población, luchar contra las nuevas variantes y si fuera necesario también, vacunar a la población menos de 18 años.

