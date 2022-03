Energéticas, tecnológicas, del automóvil y, ahora, textil: el éxodo de empresas se recrudece en Rusia

La invasión rusa sobre Ucrania vive su segunda semana. Como consecuencia, más de un millón de ucranianos –según la ONU– se han visto obligados a abandonar sus hogares a medida que la ofensiva de la Rusia de Vladímir Putin se ha ido recrudeciendo. La mayor amenazada a Occidente en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha provocado también otro éxodo: el de las grandes multinacionales. Y la lista, ya es larga.

El goteo de empresas que han anunciado que abandonan, sin fecha de vuelta, sus inversiones y servicios en Rusia no hecho más que incrementarse con el paso de las horas.

A pesar de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha publicado este sábado un nuevo video en sus redes sociales en el que confía en que “pronto podremos decirle a nuestra gente: ‘Volved porque ya no hay amenaza”, lo cierto es que la guerra declarada por Putin parece lejos de alcanzar un acuerdo de paz a juzgar por las múltiples violaciones rusas del alto el fuego para garantizar la salida de civiles a través de los corredores humanitarios.

Esta realidad ha llevado a múltiples firmas a plantearse si es legítimo hacer negocios con Rusia, el país que ha puesto en jaque al mundo. La última de ellas, han sido las compañías españolas Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, etc.) y Tendam (Cortefiel), que han informado este sábado de que proceden a “suspender temporalmente” su actividad en Rusia debido a la invasión rusa.

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil, los responsables de Inditex han explicado que no pueden “garantizar la continuidad de las operaciones en las actuales circunstancias”, marcadas por la guerra. Han apuntado, además, que su prioridad ahora será su plantilla en el país, formada por más de 9.000 personas, y para ellos pondrá en marcha “un plan especial de apoyo”, aunque no ha facilitado más detalles al respecto.

Una decisión que llega tras días de caída en bolsa, donde las acciones de la multinacional española han caído casi un 17,3 por ciento, pasando de los 24,61 euros por título con el que cerró el miércoles 23 –día previo al inicio de la invasión– a los 20,36 euros con los que cerró el día de ayer.

Para Inditex, el cese de su actividad en Rusia supone la desaparición de la marca del segundo país donde más tiendas poseen (cerca de 530) sólo por detrás de España. Esto supone casi el 8 por ciento de las 6.657 tiendas que Inditex tiene en el mundo.

Además, otras empresas del sector de la moda y del textil ya han abandonado Rusia. Adidas, Nike, Puma, H&M, Mango y Burberry ya no operan en el gigante ruso. También se han sumado a este ‘boicot’ como respuesta a la invasión rusa sobre Ucrania petroleras, automovilísticas, navieras y empresas tecnológicas y audiovisuales.

Entre las grandes compañías del sector energético que han interrumpido su negocio en la zona se encuentran las británicas BP y Shell. La petrolera BP –por su parte– decidió abandonar por completo sus negocios en Rusia tras la invasión de Ucrania, incluyendo la salida del accionariado de Rosneft, donde ostenta un 19,75 por ciento de su capital social, y cuyo impacto negativo podría ser de hasta 25.000 millones de dólares (22.400 millones de euros), según ha informado en un comunicado.

As we continue to keep all our affected colleagues and the people of Ukraine in our thoughts, we've agreed a $20m package of humanitarian aid to support those in need https://t.co/mOdijxZxpB

También TotalEnergies de Francia y los grupos energéticos noruego Equinor; el danés Orsted; el italiano Eni; y el austriaco OMV. La empresa petrolera estadounidense ExxonMobil; el fabricante alemán de turbinas Siemens Energy; el comerciante global de materias primas Trafigura, la empresa de servicios públicos alemana Uniper y su accionista mayoritario Fortum; y Energías Technip tampoco operan en el país.

Asimismo, la gran mayoría de las principales de marcas de coches han dejado de vender sus productos en Rusia, octavo mercado automovilístico del mundo. Su salida del mercado ruso impiden así que, tras la caída histórica del rublo, algunos vehículos puedan convertirse en ‘valores refugios’, como son los habituales los bienes inmobiliarios, el oro y otros metales preciosos.

La General Motors; Toyota; Mitsubishi; Honda; Volkswagen; BMW; Mercedes-Benz; Daimler Truck; Mazda; Jaguar Land Rover y Aston Martin; Renault; Harley-Davidson; Ford; BMW; Hyundai-Kia y Volvo ya han anunciado su salida del parque automovilístico de Rusia.

En el sector de la aviación, Airbus, Boeing, AerCap Holdings y Technik de Lufthansa también confirmaron el cese de su actividad en Rusia.

We’re following the impacts of the war in Ukraine and helping those affected. This includes SEK 5 million each to @save_children and @unicef and matching our colleagues’ donations up to SEK 2 million. We remain hopeful for the restoration of peace and for a safer tomorrow.