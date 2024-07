El empoderamiento de las comunidades musulmanas, el gran reto para la lucha antiterrorista

El empoderamiento de las comunidades musulmanas y su papel denunciante de posibles actos delictivos entre personas conocidas o vecinos es la mayor oportunidad y, según la periodista y autora de 'Los silencios del 17-A', Anna Teixidor, el gran reto para la lucha antiyihadista.

Esta ha sido la idea central de su ponencia en el curso de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial 'La amenaza yihadista 20 años después del 11-M', unas jornadas que han sido organizadas por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo para identificar los principales vectores que configuran la amenaza terrorista en la actualidad.

En la mesa redonda de este lunes, Teixidor ha realizado una radiografía del municipio gerundense de Ripoll, de 11.000 habitantes, donde se gestó la célula del Dáesh que llevó a cabo los atentados de Cambrils en 2017 y cuya alcaldesa es la actual líder del partido de extrema derecha independentista, Alianza Catalana, una formación abiertamente islamófoba.

"Se tiene que empoderar a las comunidades musulmanas para que no se repitan los errores del pasado porque, cuando se están gestando células terroristas en lugares tan pequeños, no puede ser que nadie se percatara de lo que estaba pasando. Otro reto viene de la mano del discurso para que no se produzca una fractura social como la que estamos viendo con la llegada de un partido de extrema derecha", ha asegurado la periodista de TV3.

Por su parte, el experto en terrorismo etnonacionalista Óscar Beltrán ha hecho un recorrido acerca del papel de la sociedad en la evolución de ETA desde el asesinato de Carrero Blanco hasta posteriores atentados de extremo fanatismo.

Mantener el foco mediático y social sobre las víctimas del terrorismo es, según Beltrán, algo fundamental en toda lucha antiterrorista y, en el caso del terrorismo de ETA, en todo proceso de reconciliación.