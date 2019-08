Elvis y otros famosos que 'siguen vivos'

Cuando muere una persona famosa, siempre se crean alrededor de él conspiraciones que invitan a pensar que no está muerta, sino que solamente quiere desaparecer de la escena mediática y finge su fallecimiento. La gente crea en torno a estas personas una serie de teorías y bulos que los sitúan en países paradisíacos alejados de sus fans.

LOS CASOS MÁS CONOCIDOS

1. Elvis Presley

La estrella del rock estadounidense falleció en 1977 por un ataque al corazón debido a los problemas de salud que arrastraba y su adicción a las drogas. El cantante llegaba a a consumir al día más de 25 pastillas. Murió en su mansión de Memphis y muchos siguen pensando que su funeral fue una actuación y que Elvis sigue vivo en algún lugar del mundo a sus 84 años.

2. Jesús Gil

El expresidente del Atlético de Madrid y polémico empresario español también es uno de los que más incertidumbre ha sembrado tras su muerte. La versión oficial dice que el 14 de mayo de 2004 el constructor sufría un fallo cardíaco que le causaba la muerte. Tras confirmar la defunción, se instaló una capilla ardiente en el estado Vicente Calderón para su posterior entierro en el cementerio de la Almudena (Madrid).

Sin embargo su muerte siempre fue cuestionada. La teoría cobró fuerza unos pocos días después de su entierro ya que varias personas dieron detalles que la hacían visiblmente creíble. Uno de sus principales argumentos siempre ha sido que nunca se llegó a ver su cuerpo sin vida. Muchas personas aseguran haber visto al expresidente atlético en Venezuela, en Bahamas o en Costa Rica.

3. Bruce Lee

Una de las muertes más rebatidas de la sociedad. La causa oficial es un edema cerebral el 20 de julio de 1973, sin embargo 45 años después, la incertidumbre continúa. Lee fue la primera estrella de las artes marciales y mucha gente lo consideraba un mito, por lo que no pudieron aceptar su muerte como algo normal en un hombre.

Se culpó a diferentes mafias, al consumo de drogas por parte del actor e incluso a una maldición familiar, ya que su hijo, Brandon Lee, falleció también a los 28 años cuando rodaba 'El Cuervo'.

4. Adolf Hitler

El dictador nazi también forma parte de esta lista. La versión oficial cuenta que se suicidó en su búnker junto a su familia para posteriormente ser quemados y que nadie encontrara sus cuerpos. Cuando las tropas aliadas entraron en la sala Hitler tenía un disparo de bala en la cabeza y su mujer, Eva Braun estaba tumbada en el suelo por el cianuro que había ingerido.

Sin embargo existe una teoría conspiranoica muy conocida que dice que Estados Unidos salvó a Hitler para que les ayudara en la Guerra Fría. Según esta versión, los americanos evacuaron al dictador en un submarino hasta la Patagonia argentina, donde fallecería 17 años más tardes. Existe otra idea más fantástica y de película. Se dice que su mano derecha, Goebbels, descubrió que HItler era judío y le disparó, después convenció a sus esposas, Magda y Eva para que se suicidaran con el cianuro y escapó disfrazado de religioso.

5. Michael Jackson

El rey del pop falleció el 25 de junio de 2009 en su casa de North Carolina a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiapzepina, que le había recetado su médico personal, Conrad Murray. Existe además una teoría que habla de que Jackson se suicidó a causa de los remordimientos que le atormentaban por miedo a defraudar a sus fans.

Su muerte sigue siendo una incógnita y muchas personas afirman a día de hoy que no murió. A día de hoy las demandas y recursos siguen en los tribunales entre la familia del cantante y el médico, que fue condenado a 4 años de prisión.

6. Walt Disney

La leyenda urbana más famosa en torno a su persona es que el creador de Mickey Mouse no está muerto, si no congelado. Esta teoría viene debido a que su familia el día de su entierro, pidieron que no se enviaran flores a la tumba de Disney y destinaran ese dinero al Instituto de las Artes de California, que el propio productor había fundado. Otra de los argumentos es que muy pocas personas pudieron ver su cadáver, ya que la familia quiso realizar un funeral muy íntimo, alejados de las cámaras y los focos.

Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1966 a causa de un cáncer de pulmón. Dos días después de su muerte fue incinerado y trasladado al panteón familiar que tienen en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en Los Ángeles.

7. Diana de Gales

La princesa de Gales falleció en 1997 en un accidente de coche que impactó a toda la sociedad. Sin embargo a día de hoy hay gente que defiende la teoría que no murió y que fue un truco para poder escapar del acoso de la prensa y la monarquía británica.

Muchas personas han señalado que la han visto en diversas partes del mundo y que además tiene un hijo con Dodi Al-Fayed, el que era su amante y que también iba en el coche la noche del fatídico accidente.