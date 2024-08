El encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, ha afirmado que existe evidencia "irrefutable" para declarar la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio.



"Con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación, que todo el mundo puede ver, está claro" que el político opositor "derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos" de ventaja, señaló el diplomático ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).



El diplomático hizo referencia a las actas electorales que la oposición venezolana ha publicado en una página web, donde señalan que con el 81% de estos documentos se demuestra que González Urrutia venció al presidente Nicolás Maduro por casi cuatro millones de votos de diferencia.



"Esto no es una proyección, incluso si Maduro gana el 100% de los votos en el menos del 20% de actas que quedan por publicar, no podría sobrepasar a González", subrayó Nichols.



La información que el antichavismo entregó en la web contradice la versión del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que dio una la victoria a Maduro en la madrugada del lunes con el 51 % de los votos.



El CNE, sin embargo, no ha mostrado las actas de totalización, algo que le ha exigido tanto la oposición como la ciudadanía en multitudinarias protestas y parte de la comunidad internacional.



En su intervención, Nichols exhortó tanto a Maduro como a los demás países "del mundo" a reconocer a González como el ganador de los comicios.



"Quienes no lo hagan, están permitiendo que Maduro y sus representantes lleven a cabo un intento de fraude masivo y al menosprecio por el orden de la ley", subrayó el funcionario.



Las declaraciones de Nichols ante la OEA suponen un cambio de tono de Washington en la posición pública que han tenido hasta ahora sobre los comicios en Venezuela.



Esta mañana, la Casa Blanca ya había alertado que estaba "agotando la paciencia" de esperar a que las autoridades de Venezuela publiquen las actas de votación que respaldan la victoria de Maduro declarada por el CNE.



El portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, aseguró además que compartían las conclusiones publicadas por el Centro Carter, organización estadounidense invitada por Venezuela como observadora, que consideró que los comicios del domingo no fueron democráticos.



Sin embargo, las declaraciones de Nichols suponen la primera vez que Washington respalda las afirmaciones de la oposición de una victoria de González.



La ONU, la Unión Europea, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y España, entre otros, han pedido a las autoridades electorales venezolanas que publiquen las actas de votación para corroborar la supuesta victoria de Maduro, mientras miles de personas han salido en las calles de Venezuela para protestar por lo que consideran un fraude electoral.