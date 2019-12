El duque de Edimburgo abandona el hospital tras cuatro días ingresado

El duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, ha abandonado este martes, Nochebuena, el hospital de Londres donde ha permanecido ingresado para ser atendido por una afección que ya padecía con anterioridad.

Las televisiones mostraron el momento en que el príncipe Felipe, de 98 años, salía por su propio pie y entraba en un automóvil todo terreno para ser llevado a la residencia de Sandringham (este de Inglaterra), donde pasará la Navidad con la familia real.

