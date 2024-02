Dos años de conflicto en Ucrania: “Tenemos que llevar la guerra lo más posible a Rusia”

Dos años después del comienzo de la invasión de Ucraniaa gran escala por el ejército ruso, la prioridad del ejército de Kiev debe ser “defender lo que controlamos en estos momentos”, asegura a COPE Mykola Bielieskov, analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Ucrania.

Dice que Ucrania tendría que “simultáneamente lanzar ataques contra infraestructuras en el territorio ocupado de Crimea para garantizar la libertad de navegación y deteriorar las infraestructuras rusas. Y ataques que tengan como objetivo la economía rusa, complejos de la industria militar rusa. Es lo que se puede esperar de Ucrania a lo largo de todo el año”. Bielieskov espera que los ataques de las fuerzas ucranianas en territorio ruso “aumenten en cuanto a su dimensión, en cuanto a la destrucción que causan, porque sería una desventaja para Rusia. Ahora tienen una enorme ventaja. Pueden atacar a Ucrania en donde quieran o al menos intentarlo. Tenemos que llevar la guerra lo más posible a Rusia porque de lo contrario las probabilidades de un éxito de Ucrania son pequeñas”.

En los últimos doce meses ni las unidades ucranianas ni las tropas rusas han conseguido grandes avances sobre el terreno. Este analista ucraniano explica que “Rusia tiene la iniciativa, pero no la iniciativa estratégica. Ahora es el turno ruso, pero ninguno de los bandos tiene el material necesario que les dé ventaja suficiente para imponer su voluntad. Durante estos dos años esa ha sido la constante, ninguno tiene las capacidades y los recursos para dictar su voluntad”. Añade que “el hecho de que Rusia ahora tenga la iniciativa no significa que vaya a avanzar rápidamente”.

La ralentización de la entrega de ayuda militar a Kiev por Estados Unidos y sus aliados europeos está influyendo significativamente en la evolución de la guerra. “Si nuestros aliados nos ayudan a disponer de una ventaja real militar en potencia de fuego, entonces Ucrania de nuevo puede intentar avanzar. El problema es que durante el año pasado Estados Unidos y otros países han estado hablando del fracaso estratégico de Rusia. Ahora tiene más munición que toda la que puede suministrar la OTAN a Ucrania”, señala Bielieskov. Al mismo tiempo reconoce que la contraofensiva lanzada por las fuerzas ucranianas en junio fue limitada y no pudieron “cumplir las expectativas que había. No ha llevado a ningún cambio significativo de la situación. Sin embargo, Rusia tampoco ha podido sacar partido del hecho de que la contraofensiva ucraniana haya conseguido pocos resultados. No ha sido fantástica en cuantos al resultado final, pero no ha sido un desastre”.

Tras dos años de combates y decenas de miles de bajas, el gobierno ucraniano empieza a encontrar obstáculos para conseguir que se aliste más gente al ejército. En el reclutamiento “hay dificultades porque deberíamos haber contado con que después de dos años de combates, y de pérdidas la gente no está tan dispuesta. A diferencia de Rusia, nosotros no podemos obligar a la gente. Es un asunto que tiene que resolver Ucrania, crear un consenso dentro de Ucrania. No hay otra opción excepto el diálogo, crear un consenso”, señala el analista