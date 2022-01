DIRECTO SOBRE EL 'CASO DJOKOVIC' | La decisión de una posible deportación no se tomará este lunes

La policía ha rociado con gas pimienta a un grupo de seguidores de Djokovic que bloqueaban el paso de un coche en el que creían que iba el tenista.

La decisión sobre una posible deportación de Novak Djokovic no se producirá este lunes. Tal y como informa el medio The Age a través de sus periodistas Anthony Galloway y Paul Sakkal, Djokovic será libre esta noche.

El ministro de Inmigración Alex Hawke es quien puede ejercer su poder personal de cancelar el visado del serbio y deportarlo. En un comunicado, un portavoz señaló que el ministro está considerando la potestad que tiene para revocar el visado de Djokovic según el artículo 133C(3) de la Ley de Inmigración y que el "proceso está bajo consideración"

Novak Djokovic will be a free man tonight



Govt wont make decision to deport him tonight per @Gallo_Ways



Immigration Minister had 4h to cancel before he was freed from detention



Decision to cancel can still be made but will be tomorrow or in days afterhttps://t.co/cSKqKELJ4O