Diputados del parlamento británico advierten: "La policía tendrá que echarnos"

Un parlamentario laborista de Inglaterra ha tuiteado hablando sobre la decisión que ha tomado el primer ministro británico, Boris Johnson, de solicitar a la reina Isabel II la suspensión temporal del Parlamento. Un polémico paso que la oposición tilda de "antidemocrático" y que bloquea cualquier amago para poder evitar un "brexit" sin acuerdo.

El parlamentario del partido laborista, Clive Lewis, asegura que "si Boris quiere sacarnos del Parlamento sin concretar un acuerdo para el Brexit, otros laboristas y yo defenderemos la democracia" y además afirma que "la policia tendrá que venir a sacarnos de la Cámara". El parlamentario dice también que "haremos un llamamiento para que la gente salga a la calle".

Clive Lewis asegura también a través de su Twitter que "vamos a pedir una sesión extraordinaria al Parlamento" para que Boris Johnson exponga los motivos que tiene para tomar la decisión de clausurar la institución inglesa.

If Boris shuts down Parliament to carry out his No-Deal Brexit, I and other MPs will defend democracy.



The police will have to remove us from the chamber. We will call on people to take to the streets.



We will call an extraordinary session of Parliament. #PeoplesParliament