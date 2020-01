El día en el que Donald Trump criticaba a Obama por “iniciar una guerra en Irán”

Donald Trump ha provocado en los primeros días de 2020 la preocupación a nivel mundial de una posible guerra entre Irán y Estados Unidos que algunos ya tildan de Tercera Guerra Mundial. Todo comenzó con el asesinato del general iraní Qasem Soleimaní en un ataque aéreo el 3 de enero cerca del aeropuerto de Bagdad (Irak).



El pueblo iraní lo consideró un atentado directo a su nación y respondió en la noche del martes 7 de enero con un lanzamiento de misiles sobre dos bases militares del gobierno estadounidense en Irak. Irán consiguió un gran logro a nivel interno, ante la demanda del régimen y sus bases de venganza, pero en el plano internacional no ha demostrado sus capacidades frente a Washington.

Trump optó el miércoles por la contención militar en su respuesta a los ataques en Irak al prometer nuevas y "poderosas" sanciones contra Teherán, a la vez que apuesta por renegociar el pacto nuclear.

"EE.UU. inmediatamente impondrá sanciones adicionales contra el régimen iraní. Estas sanciones poderosas estarán en vigor hasta que Irán cambie su comportamiento", dijo Trump en su declaración a la nación desde la Casa Blanca rodeado por el alto mando militar, un día después del ataque iraní contra dos bases donde había tropas estadounidenses en Irak.

La actuación de Trump frente a Irán ha hecho que dese COPE.es miremos en su archivo de declaraciones vía Twitter para comprobar que en 2011 criticaba a Obama por intervenir contra el país asiático. Hace 8 años, el presidente estadounidense advertía del conflicto iraní y denunciaba la “indignación” de comenzar una guerra para que Obama saliera reelegido presidente.

Trump on Nov. 16, 2011:



“Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected — and as sure as you're sitting there — is to start a war with Iran.” pic.twitter.com/usZFLiHnBw