El detalle en la vacunación de William Shakespeare que no debe ser imitado por los hospitales

Este martes 8 de diciembre ha pasado a la historia de la medicina como el primero en el que se vacunó a ciudadanos de un país, Reino Unido, tras haberse aprobado el uso de la primera vacuna contra la covid-19, de la empresa Pfizer. La primera en recibir la vacuna fue Margaret Keenan, de 90 años. Y tras esta, se volvió viral el nombre del segundo ciudadano británico que en vacunarse: un tal William Shakespeare.

Su nombre no tardó en volverse tendencia en las redes, pero hubo un detalle del que casi nadie se percató y es, precisamente, una de las recomendaciones en las que más se está insistiendo y que no se estaría cumpliendo en un momento tan importante como la primera vacunación aprobada para luchar contra la pandemia.

William es un veterano de la Royal Navy de 81 años. Acudió al Hospital de Coventry y allí se convirtió en la segunda persona del mundo en recibir la vacuna. A pesar de este importante hecho para todos, ha sido el cartel que se encontraba detrás del señor Shakespeare el que ha hecho que algunos usuarios hagan saltar las alarmas.

Oh the irony. When we’re trying to raise awareness of the imortance of ventilation pic.twitter.com/qvmOnjx7KK