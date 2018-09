El desternillante vídeo del reportero al que pillan haciendo trampas en el huracán Florence

El huracán Florence está haciendo estragos en el sureste de Estados Unidos. Aunque ya ha sido degradado a la categoría de tormenta tropical, un millón de personas siguen aún sin electricidad en el país. El estado más afectado es Carolina del Norte, donde 780.000 personas siguen sin acceso a la luz eléctrica.

Precisamente, de allí llega una de las anécdotas de la jornada. Uno de los reporteros del Weather Channel, el canal especializado en meteorología, realizaba una cobertura en directo del huracán Florence, cuando sucedió lo siguiente:

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL