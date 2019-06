Descubre la enfermedad que padece Angela Merkel

La canciller alemana, Angela Merkel, ha formado parte de las últimas tertulias entre la población, y no precisamente por sus políticas económicas o de inmigración, sino por su estado de salud. Y es que desde hace unas semanas, en sus apariciones públicas observamos como la máxime dirigente alemana ha sufrido una serie de temblores corporales, que se manifiestan especialmente en sus brazos. La pasada semana esas convulsiones dieron la vuelta al mundo, y se han vuelto a repetir este jueves.

¿Está enferma la canciller alemana? En COPE.es hemos abordado esta cuestión con el doctor Esteban Pérez Almeida, que ha remarcado que Merkel no tiene ninguna patología grave: “Si te fijas, esos temblores siempre se repiten cuando está quieta y firme. En un primer momento, pensé que podía tratarse de un bajón de azúcar, que puede provocar estas alteraciones y mejorar cuando comes algo. Al ver que se ha repetido, me he fijado con mayor detalle, y comprobé que cuando empezaba a caminar, esos temblores desaparecían. Eso me llevó a descartar el párkinson, ya que es una enfermedad que no evoluciona de esta manera. Al final, he llegado a la conclusión de que se trata de un temblor poco frecuente, llamado ortostático”

Se trata de un temblor que se produce en determinadas personas cuando están de pie y firmes: “Es una especie de miedo a caerse, que provoca las convulsiones, pero que desaparece cuando caminas. Generalmente le ocurren a personas ya con cierta edad (Merkel tiene 65 años), que es cuando empiezan a aflorar las patologías. Es una enfermedad rara en cualquier caso.”

El doctor Almeida ha precisado que no es una enfermedad que revista gravedad, aunque es conveniente acudir al médico: “No me cabe duda de que ella habrá sido atendida, aunque no lo quieran contar. En mi opinión, sería bueno que lo hiciera para que dejáramos de especular. Pero cuando vamos al médico es más para que los profesionales te informen, ya que la medicación no es necesaria.”

Y es que es una enfermedad que a priori no requiere de medicación: “Si acaso existe un fármaco para paliar sus efectos, que es el clonazepam, aunque en dosis bajas.”