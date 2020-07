Declarado un incendio de consideración en el interior de la catedral de Nantes

Sesenta bomberos están intentando controlar un fuego declarado sobre las 08.00 de esta mañana en la catedral de San Pedro y San Pablo de la ciudad francesa de Nantes, según han confirmado fuentes de Bomberos a los medios franceses.

Las llamas han comenzado en el interior del edificio y han llegado a asomar temporalmente por el medallón de la fachada, según han informado de bomberos de Loire-Atlantique al medio local 'Ouest-France'.

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr