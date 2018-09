Cuba no dialogará con EE.UU. mientras mantenga esa "actitud aberrante"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha descartado que pueda haber diálogo entre su país y Estados Unidos mientras se mantenga la "aberrante actitud" de la administración de Donald Trump hacia la isla.

"Queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia, porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones", ha sentenciado el mandatario en una entrevista con Telesur, la primera desde que llegó al cargo en abril pasado.

#ENVIVO #EntrevistaExclusiva con el presidente de #Cuba "Desde los inicios de la Revolución se abrió una posibilidad de diálogo con el gobierno de #EEUU pero no se puede dialogar cuando una de las partes pretende que te sometas a sus directrices" https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/OBvwWXYd72 — teleSUR TV (@teleSURtv) 17 de septiembre de 2018

Los dos países restablecieron relaciones diplomáticas durante el último mandato de Barack Obama tras más de medio siglo de enemistad, un histórico "deshielo" abruptamente paralizado tras la llegada a la Casa Blanca de Trump, contrario al proceso impulsado por su antecesor.

Miguel Díaz-Canel, también se ha referido a la reforma de la constitución y ha asegurado que la eliminación del término "comunismo" en el proyecto de nueva Constitución del país no es una "renuncia" al estar implícito en el socialismo.

El presidente cubano ha aludido a las ideas del filósofo alemán Karl Marx, quien planteó el socialismo como un paso previo a alcanzar la meta de la sociedad comunista, al argumentar que "comunismo y socialismo están íntimamente relacionados" y "cualquiera de los dos términos implica el otro".

En este sentido, ha defendido que, casi seis décadas después de imponerse el actual sistema de inspiración soviética bajo el liderazgo de Fidel Castro tras el triunfo de la Revolución de 1959, el país está hoy "más cerca de la construcción socialista, que es compleja y amplia".

Junto con la apertura parcial a la economía privada y la eliminación de especificaciones de género en el matrimonio, la eliminación de la aspiración al comunismo ha sido uno de los cambios más destacados del proyecto de la nueva Constitución, que previsiblemente entrará en vigor a finales de año tras someterse el texto final a referéndum.

Lo que no será modificado respecto a la actual Constitución de 1976 es el poder absoluto del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), que se mantendrá como la "fuerza dirigente superior" del Estado, en un intento de blindar el sistema al prevenir la irrupción de otras fuerzas políticas.

Sobre este asunto ha aludido a la necesidad de mantener la "unidad" frente a supuestos ataques externos para fragmentar la sociedad y la política de la isla.

"El enemigo de la revolución cubana sabe que su arma es fragmentar nuestra unidad", ha alegado, en aparente alusión a EE.UU. y los disidentes de la isla, la mayoría asentados y organizados en la cercana península de Florida, donde gozan de una fuerte influencia política.

Díaz-Canel ha asegurado que las generaciones jóvenes del país "se identifican con la revolución y con el partido" y por tanto están a favor del sistema que prohíbe otras fuerzas políticas al margen del PCC.