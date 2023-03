Crisis en Israel: Miles de manifestantes en las calles a la espera del paso atrás de Netanyahu

La Unión General de Trabajadores de Israel, el mayor sindicato del país, ha anunciado que si el Gobierno no detiene la reforma judicial, comenzará una huelga general que se extendería a incontables sectores de la economía y a los principales hospitales del país.

La decisión fue anunciada por el presidente de la entidad, Arnon Bar-David, tras dos días consecutivos de masivas protestas contra la reforma judicial y después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, cesara a su ministro de Defensa por pedir frenar temporalmente esa polémica legislación ante la división social.

El aeropuerto internacional de Ben Gurión, en Tel Aviv, el más importante de todo el país, ha interrumpido el despegue de aviones a modo de protesta. Esto se suma a la decisión ayer de las universidades del país de interrumpir las clases a partir de este lunes y la amenaza de un grupo de alcaldes y líderes municipales de comenzar una huelga de hambre.

Algunos de los principales bancos como Hapoalim y Leumi, la compañía eléctrica del país y el ayuntamiento de la ciudad de Tel Aviv se han sumado a la extensa lista de entidades adheridas a la huelga convocada en Israel en protesta por la polémica reforma judicial.



A estas instituciones se unieron importantes cadenas gastronómicas como las cafeterías Aroma o los restaurantes McDonalds, el cuerpo diplomático, empresas productoras de alimentos como Strauss y Tnuva, el colegio de abogados y grandes tiendas como Fox, entre muchos otros.



Se espera que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, haga una comparecencia en las próximas horas con un anuncio importante, con múltiples analistas anticipando la interrupción del proceso legislativo que ha desencadenado multitudinarias manifestaciones desde hace tres meses.

