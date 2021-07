La corresponsal de ABC en Cuba será procesada por "desacato y desorden público"

La corresponsal de ABC detenida en Cuba ha visto modificados los cargos que presentaban contra ella, según ha informado al diario ABC el padre de la periodista, que se encuentra la isla. La periodista, que se encuentra retenida en la estación policial de Infanta y Manglar, ha pasado de ser acusada de "delitos contra la seguridad del Estado", como le informaron la tarde del lunes tras ser detenida, a ser juzgada por "desacato y desórdenes públicos".

Orlando Acosta, padre de Camila, estaba en el momento en que su hija fue detenida por tres agentes, cuando acudían a que el padre de Camila Acosta se realizase una PCR para volver a Estados Unidos, donde tiene su residencia. "He estado dos horas esperando antes de que me atendieran dos instructores", señaló Orlando al diario ABC. "Ahora dicen que la acusan de desacato y desorden público. Que iba a estar 72 horas allí y después la pasarían a la Fiscalía".

Orlando Acosta también ha confirmado que no ha podido visitar a su hija desde que ha sido detenida, con la que no ha estado en contacto desde entonces, ya que el Ministerio de Salud cubano ha prohibido las visitas a los detenidos.

Según las fuentes consultadas por el ABC, su corresponsal podría enfrentarse a penas de cárcel que oscilan entre los 3 y 6 años de prisión. Según los agentes de policía que detuvieron a Camila, la periodista se enfrenta a sus nuevos cargos debido a grabar las protestas e "incitar" a las mismas.

La dictadura cubana no es la primera vez que acosa a la reportera de ABC, pues más de una docena de veces la han obligado a abandonar su casa de alquiler por las presiones que sus caseros recibían de la seguridad del Estado, a los que amenazan con quitarles su propiedad si no la desalojan. La persecución del régimen no ha cesado en esta ocasión, y nuevamente han obligado a su actual casero a expulsarla de la vivienda que habitaba.