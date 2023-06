La campaña del 23J coincidirá con seis eventos de la presidencia de la UE

La campaña para las elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio coincidirá con seis eventos previstos en la agenda de la presidencia española del Consejo de la UE, a los que se sumará la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Lituania.



España asumirá el 1 de julio esa presidencia semestral, y el adelanto de las elecciones se asegura desde Moncloa que no va a afectar a la responsabilidad que contraerá el país porque se trata de una cuestión de estado y se mantendrán las previsiones.



No obstante, sí habrá alguna alteración sobre la agenda inicialmente barajada ya que, por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al Parlamento Europeo aplazar su comparecencia prevista para el 13 de julio en la que iba a informar de las prioridades de esa presidencia.



Iba a celebrarse, por tanto, en plena campaña electoral (se desarrollará del 7 al 21 de julio) y, según Moncloa, se ha pedido el aplazamiento a septiembre en un "ejercicio de responsabilidad" para dejar al margen de debates nacionales a la Eurocámara.



Sin embargo, desde el PP se vincula ese retraso con la petición en ese sentido realizada por el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.



"ESTO TIENE QUE SEGUIR"



Otra modificación es la cancelación del concierto que con motivo del inicio de la presidencia se iba a organizar en Madrid con presencia del rey y el presidente del Gobierno.



Además, Sánchez no realizará el viaje que la próxima semana le iba a llevar a Polonia, Rumanía y Bulgaria dentro de su gira por varios países de la UE de forma previa a la presidencia española ni se desplazará a mediados de mes a Níger para una reunión de la Internacional Socialista (organización que preside) y a la que iba a sumar alguna actividad como presidente del Gobierno.



Pero fuentes del Ejecutivo aseguran que son cambios mínimos porque todo lo que tiene que ver con las reuniones de líderes y de ministros de los países comunitarios se va a mantener.



"Todo va a funcionar según lo previsto, se mantienen las prioridades, los asuntos centrales y todo está perfectamente organizado. Esto tiene que seguir", añaden al tiempo que recalcan que Sánchez no va a dejar de cumplir sus compromisos internacionales y, en concreto, los derivados de asumir la presidencia del Consejo de la UE.



DESEMBARCO DE COMISARIOS



Si la campaña para las elecciones comenzará el 7 de julio, ese mismo día concluirá en Madrid la serie de reuniones que se desarrollarán desde la víspera entre los comisarios europeos y los miembros del Gobierno.



Se trata de un encuentro tradicional del Colegio de comisarios con los integrantes del Ejecutivo del país que se hace cargo de la presidencia semestral comunitaria y que en esta ocasión concluirá horas antes del inicio de la campaña con una rueda de prensa de Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



El presidente del Gobierno, que el 29 y 30 de junio, justo antes de asumir esa presidencia semestral, participará en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas, tendrá también en plena campaña otros dos relevantes actos internacionales.



Será el 11 y 12 de julio cuando estará en Vilna, la capital de Lituania, para asistir a la cumbre de la OTAN, y viajará pocos días después a Bruselas para participar el 17 y 18 de julio en la cumbre Unión Europea-CELAC (los países de América Latina y el Caribe).



Esta es una cita que no se celebra desde 2015 y que se ha concretado por empeño especial de Sánchez para fortalecer las relaciones entre ambas regiones.



REUNIONES EN ESPAÑA



Durante los días de la campaña electoral España acogerá cuatro reuniones de comisarios europeos y ministros de todos los socios comunitarios.



Del 10 al 12 de julio se desarrollará en Valladolid el consejo que reunirá a los comisarios y ministros de Energía y Medio Ambiente de la UE; el 13 y 14 se ha convocado en Madrid a los integrantes del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores; el 17 y 18 habrá en Vigo una cita del Consejo de Pesca; y del 19 al 21 se ha fijado en Logroño un encuentro del Consejo de Justicia e Interior.



A la semana siguiente de las elecciones, hay previstos otros tres consejos: el 24 y 25 de julio en Bilbao el de Competitividad; y el 27 y 28 se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria el de Salud y en Santander el de Investigación.



Antes de que España asuma la presidencia también hay cerrada ya alguna actividad relacionada con ello, como la reunión que mantendrá Sánchez en el Palacio de la Moncloa con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el día 26 de junio.