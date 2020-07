Se buscan dos embarcaciones con 140 migrantes a bordo que podrían haber naufragado frente a la costa de Malta

La ONG Alarm Phone ha alertado del posible naufragio de dos embarcaciones con 95 y 45 personas a bordo frente a la costa de Malta en el mar Mediterráneo durante la madruga de este domingo.

��URGENT!!! ~95 people are at risk of drowning in Maltese SAR zone! The people reached out to #AlarmPhone as their engine is not working and water is entering the boat. The situation on board is critical. Maltese & Italian authorities are informed but not responding. Rescue now! pic.twitter.com/Mo8KvZQrNv