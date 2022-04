¿Es Burudyanka la nueva Bucha? Estas son las imágenes tras el paso de las tropas rusas

Cuando todo el mundo trata de recuperarse por las fotografías del horror que se ha producido en Bucha, aparece otro lugar que ha sido testigo directo de la guerra. Borodyanka.

Esta localidad ucraniana, situada a unos 40 kilómetros de Kiev, busca supervivientes entre los escombros de los edificios bombardeados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, advirtió de que la situación en este pequeño pueblo es "significativamente más horrible" que en Bucha. Durante su visita a este municipio y visiblemente emocionado aseguró que "los soldados torturaron a la gente y tenemos todas las razones para creer que hay muchas más personas muertas".









Mientras, los residentes mantienen la esperanza de localizar a sus seres queridos sepultados en los restos de sus hogares.

La fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, ya adelantó que "en términos de vidas humanas" esta localidad es la peor parada de la región. "Creo que vamos a hablar mucho de Borodianka", indicó, quien vaticinó que las cifras de fallecidos pueden ser mucho mayores que las de Bucha, donde se han localizado más de 300 cuerpos por las calles y en fosas comunes en una matanza que ha conmocionado al mundo.









En Borodyanka la destrucción de las viviendas es mayor, el paso de los tanques ha destrozado las carreteras, ninguna vivienda está en pie y decenas de bloques de apartamentos han quedado reducidos a escombros. En sus calles, se observan tanques quemados, prendas por el suelo, coches quemados y restos de misiles. Las huellas de la ofensiva rusa que todavía no ha podido medirse en magnitud.

"Dibujaban el símbolo de la ocupación por todos lados", asegura el alcalde de este municipio ucraniano

"El 24 de febrero fuimos la primera ciudad en ser bombardeada. Ahora estamos empezando a llevarnos los cuerpos porque los rusos nos lo impidieron hasta cuando hubo la ocupación. Nos decían que podíamos evacuar pero le disparaban a todo el que salía a la calle, ponían carteles de quedarse en casa y dibujaban el símbolo de la ocupación por todos lados", contaba el alcalde de Borodyanka, Georgiy Erko, a una agencia de noticias italiana.

Toda esta región situada al noroeste de la capital fue ocupada rápidamente por los rusos y mientras, los pocos habitantes que se quedaron allí, cuentan que han logrado sobrevivir gracias a los sótanos que hay en algunas casas y siempre con mucho temor a salir a las calles.

"Cuando uno ve un avión, solo puede tenderse y rezar porque no le caiga una bomba", dice Olha, habitante de Borodyanka. "La guerra es terrible. Solo rezaba pidiendo que hubiera paz, que no siguieran disparando. Esto es espantoso. Estaba permanentemente asustada, tensa y en estado de shock. Ojalá la guerra no regrese jamás a este lugar", continúa explicando a periodistas de la zona.

El ministerio de Defensa de Ucrania publicó un vídeo a través de su cuenta oficial en Twitter en el que se puede apreciar la destrucción de esta localidad cercana a la capital ucraniana.

El asesor de Zelenski, Oleksiy Arestovych, afirmó hace escasos días que algunas de las víctimas de esta guerra recibieron disparos en la cabeza con las manos atadas a la espalda.

Petro Kisiliov, que forma parte del equipo ucraniano de Protección Civil y trabaja en el terreno, cuenta que más del 90% del centro de la ciudad está destruido y que "las tropas rusas simplemente actuaron con barbarie contra la población civil".

Irpin, Gostomel, Motizin, Vorzel, Bucha y... ahora Borodyanka. Lugares que eran desconocidos para el mundo y que ahora son reconocidas a través de las imágenes devastadoras que deja la guerra en estas ciudades.