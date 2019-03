Bruselas ofrece a Reino Unido romper unilateralmente la unión aduanera, salvo con Irlanda

La Unión Europea ha ofrecido este viernes a Reino Unido la posibilidad de abandonar de manera unilateral la unión aduanera en la que quedaría incluido tras el Brexit, pero manteniendo el resto de elementos de la cláusula de salvaguarda para evitar la vuelta a una frontera 'dura' entre el Úlster e Irlanda.

"La UE promete dar a Reino Unido la opción de salir de la unión aduanera unilateralmente, mientras se mantienen el resto de elementos del 'backstop' (la cláusula de salvaguarda, en jerga comunitaria) para evitar una frontera 'dura'", ha escrito el jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, en Twitter. "No se forzará a Reino Unido a permanecer en la unión aduanera contra su voluntad", ha añadido. En la práctica, esto supone que, en el futuro, Londres podría salir de la unión aduanera pero Irlanda del Norte quedaría enmarcada en la misma, una opción que ya rechazó Londres porque, a su juicio, violaba la soberanía territorial del país. El francés ha informado a los embajadores de los Veintisiete sobre las conversaciones en marcha con Londres y que se ha ofrecido a Reino Unido "una interpretación legalmente vinculante" del Acuerdo de Retirada.

4/5 EU commits to give UK the option to exit the Single Customs Territory unilaterally, while the other elements of the backstop must be maintained to avoid a hard border. UK will not be forced into customs union against its will.