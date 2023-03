Bruselas contra TikTok: también el Parlamento Europeo lo prohíbe por ciberseguridad

Tres de tres. Empezó la Comisión Europea el pasado jueves, siguió el Consejo y finalmente ha llegado el turno de la Eurocámara. A las 19:30 de este lunes todos los empleados, asistentes de parlamentarios y los propios diputados recibían un email en sus correos oficiales con un mismo encabezado: "Cybersecurity measures concerning TikTok app". Es decir, medidas drásticas ante la preocupación por las amenazas a la seguridad que supone la plataforma, especialmente en lo relativo a la protección de datos y a la posibilidad de que estos sean interceptados por terceros.

Fuentes oficiales del Parlamento Europeo han explicado esta noche a COPE que, precisamente por motivos de seguridad, no van a entrar en detalles ni van a hacer comentarios más específicos. “El Parlamento está constantemente vigilando posibles amenazas para la seguridad o acciones que puedan ser susceptibles de ciberataques”, nos explican, “así como potenciales brechas relacionadas con TikTok y otras aplicaciones similares”. Pero no dicen cómo se llaman esta otras apps ni tampoco resuelven la gran duda: por qué preocupa más TikTok que otras redes sociales.

En el caso del Parlamento Europeo, la fecha límite para hacerla desaparecer de todos los dispositivos móviles es el próximo 20 de marzo. Desinstalación, borrado y papelera vacía tanto en los teléfonos móviles como en las tabletas. La medida es obligatoria si son corporativos –es decir, si están directamente conectados a la institución-- pero la petición va mucho más allá: “El Parlamento Europeo recomienda encarecidamente a los eurodiputados y al personal, incluidos los asistentes parlamentarios, que eliminen TikTok de sus dispositivos personales”, añade un portavoz.

El bloqueo será automático en toda la red corporativa, tanto para ordenadores de mesa como portátiles, que no podrán acceder de ninguna manera a la web de TikTok a partir del día señalado. Las fuentes consultadas por COPE especifican que “ningún ordenador corporativo lo tiene instalado de serie”, por lo que se presupone que nadie lo debería tener en la pantalla del escritorio.

Y aunque el plazo es de casi tres semanas, en el mail enviado masivamente este lunes hay un teléfono dedicado a consultas informáticas y cuatro palabras contundentes: "as soon as possible". Mañana puede ser tarde.