Borrell reclama más implicación de la UE en Asia como un actor de seguridad

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insistió este lunes en la necesidad de que el bloque comunitario se implique más en Asia, también como “actor político y de seguridad”.



“Durante mi mandato he subrayado en varias ocasiones que la historia del siglo XXI se escribirá en gran medida en Asia y que debemos comprometernos mucho más con esta región”, escribió Borrell en su blog, tras participar la semana pasada en diferentes reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Camboya.



Según dijo, si la UE quiere ser un “actor geopolítico”, también "tenemos que ser percibidos como un actor político y de seguridad en la región de Asia-Pacífico, no solo como un socio de cooperación al desarrollo, comercio o inversión”.



El político español recordó que su visita a Camboya coincidió con el incremento de la tensión entre China y Estados Unidos por el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán -territorio sobre el que tiene pretensiones Pekín-, así como con las consecuencias para la comunidad internacional de la guerra de Rusia en Ucrania o el deterioro de la situación en Birmania (Myanmar).



“Para la UE está claro: queremos preservar la paz y el statu quo en el estrecho de Taiwán”, indicó Borrell, y agregó que el lanzamiento de misiles balísticos sobrevolando esa isla, varios de los cuales aterrizaron en la zona económica exclusiva de Japón, “es un hecho preocupante que puede provocar una mayor desestabilización y una escalada de riesgos”.



Por ello, recordó que la UE hizo un llamamiento, junto con el G7, a todas las partes para “que mantuvieran la calma, ejercieran la moderación, actuaran con transparencia y mantuvieran abiertas las líneas de comunicación para evitar cualquier error de cálculo que pudiera tener consecuencias trágicas”.



El jefe de la diplomacia comunitaria recordó que la región de Asia-Pacífico genera el 60 % del PIB mundial y dos tercios del crecimiento global, y que es el segundo destino de las exportaciones de la UE y alberga a cuatro de los diez principales socios comerciales de la Unión.



Alrededor del 40 % del comercio exterior de la UE pasa por el mar de China Meridional, apuntó.



“Más allá de los factores económicos, la evolución demográfica y geopolítica también convierten a la región en el centro de gravedad del mundo”, señaló, por lo que consideró que “la seguridad asiática tiene un impacto directo en la seguridad y la prosperidad europeas”.



Borrell abogó por profundizar las relaciones entre la Unión y la ASEAN, al considerar que los debates mantenidos en Camboya “demostraron que existe una clara demanda en la región de una mayor presencia de la UE” en áreas como la recuperación pospandemia, la conectividad, la transición ecológica y la seguridad.



“Las reuniones bilaterales celebradas durante mi visita confirmaron de nuevo que no podemos permitirnos ir a remolque en nuestro compromiso con la región”, concluyó.