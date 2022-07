Biden no tiene prácticamente ya ningún síntoma de la covid-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue respondiendo bien al tratamiento contra la covid y prácticamente ha superado todos los síntomas, indicó este lunes su médico, Kevin C. O'Connor.



En este momento solo tiene algo de congestión nasal y la voz un poco tomada, apuntó en su informe diario sobre su estado.



"Su pulso, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y temperatura siguen completamente normales. Su saturación de oxígeno se mantiene excelente", señaló en la nota.



La Casa Blanca anunció el jueves que Biden había dado positivo y este sábado apuntó que, según los resultados preliminares, cuyas conclusiones todavía no se han facilitado, "probablemente" se ha contagiado de la subvariante BA.5 de la cepa ómicron, responsable de entre el 75 y el 80 % de los contagios de covid en Estados Unidos.



El presidente, que había recibido ya las dos dosis de la vacuna y otras dos de refuerzo, está siendo tratado principalmente con el antirretrovírico oral Paxlovid.



Biden, de 79 años, "responde a la terapia tal y como estaba previsto. La variante BA.5 es particularmente transmisible y seguirá aislado", añadió el comunicado.



De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), hasta que no dé negativo no retomará sus tareas de forma presencial.