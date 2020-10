Biden y su mujer dan negativo en la prueba del coronavirus

Esta mañana conocíamos la noticia de que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su esposa, Melania Trump, habían dado postivio por coronavirus después de la prueba que se realizaron tras darse a conocer que una de las asistentes más cercanas al presidente hubiera contraído la enfermedad. Se trataba de la directora de Comunicación, Hope Hicks.

Un virus que él mismo llevaba meses desdeñando e incluso menospreciando, para el que además ha recomendado tratamientos peligrosos e ineficaces, se ha burlado del uso de la mascarilla y ha recomendado grandes concentraciones de personas.

El líder demócrata en las elecciones estadounidenses, Joe Biden, ha anunciado esta misma tarde a través de su cuenta de Twitter que tanto él como su mujer han dado negativo en la prueba del coronavirus. Una prueba a la que se ha sometido tras el bronco debate entre los dos candidatos a la Casa Blanca hace solo unos días. Un debate, por cierto, cargado de descalificaciones y subidas de tono.

Biden también ha agradecido los mensajes y además hace un último llamamiento a la población: “Lleva mascarilla, mantén la distancia social y lávate tus manos”. Un mensaje conciso pero muy potente que ataca directamente las estrategias y recomendaciones que ha hecho hasta ahora el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.